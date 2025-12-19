Путин пообещал проследить за ситуацией с выплатами семьям ветеранов СВО

Путин пообещал взять под контроль ситуацию с выплатами семьям участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заверил, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами семьям участников специальной военной операции.

Статс-секретарь — заместитель Минобороны Анна Цивилёва говорила, что пока не удается наладить взаимодействие между ведомством и социальным блоком правительства, много избыточной бюрократии, отметил глава государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

