Путин рассказал о поддержке культур и языков народов России

Российские власти целенаправленно поддерживают культуры и языки народов страны. Об этом во время Прямой Линии заявила президент РФ Владимир Путин.

«Что касается в целом... года единения народов России, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», — сказал российский лидер.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россиянине направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в России установили День коренных малочисленных народов страны.