Путин заявил о дефиците рыбы на столах россиян

Путин: доставка рыбы в европейскую часть России требует совершенствования
gabrihita/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что россиянам не хватает рыбы на столах, и страна пока не может достигать необходимых норм потребления на человека.

Глава государства отметил, что рыба с Дальнего Востока должна поставляться в европейскую часть России по выгодным ценам, для чего требуется улучшение логистики.

«Надо добиться того, чтобы рыбная продукция из Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. Надо улучшить транспортные возможности. Надо поговорить в том числе и по тому же налогообложению. Надо создать условия для продолжения строительства рыболовных судов и так далее», — перечислил он.

Он подчеркнул, что регулирование цен со стороны государства в этой сфере является сложной и потенциально опасной мерой, поскольку при установлении планки товар может исчезнуть с рынка.

Путин добавил, что регулирование со стороны государства необходимо лишь в отдельных сферах, например, в случае жизненно важных лекарств.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Ранее Путин спрогнозировал госдолг РФ.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
