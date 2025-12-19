Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России

России пока не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, российское министерство обороны в настоящее время работает над вопросами, связанными с развитием беспилотников. Глава государства подчеркнул, что эта задача будет решена.

«Хочу отметить роль министра обороны [РФ Андрея Белоусова], он лично занимается беспилотниками, много сделал для этого, в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотниками у нас кардинальным образом поменялась. Это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Он добавил, что в сфере развития БПЛА существует целая система грантов.

Также глава государства обратил внимание, что граждане и предприниматели собрали 83 млрд рублей. Эти деньги пошли на разные цели, включая развитие и создание беспилотников.

Президент РФ проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о важности формирования войск беспилотных систем.