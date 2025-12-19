На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о нехватке тяжелых БПЛА в России

Путин заявил, что России не хватает тяжелых беспилотников
true
true
true

России пока не хватает тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, российское министерство обороны в настоящее время работает над вопросами, связанными с развитием беспилотников. Глава государства подчеркнул, что эта задача будет решена.

«Хочу отметить роль министра обороны [РФ Андрея Белоусова], он лично занимается беспилотниками, много сделал для этого, в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотниками у нас кардинальным образом поменялась. Это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Он добавил, что в сфере развития БПЛА существует целая система грантов.

Также глава государства обратил внимание, что граждане и предприниматели собрали 83 млрд рублей. Эти деньги пошли на разные цели, включая развитие и создание беспилотников.

Президент РФ проводит большую пресс-конференцию и прямую линию 19 декабря в Гостином дворе в Москве. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о важности формирования войск беспилотных систем.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами