Путин рассказал, что дает лучший социологический срез о событиях в РФ

Самый лучший социологический срез о происходящих в РФ событиях дают прямые обращения россиян. Об этом во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, рассказал президент страны Владимир Путин.

«Наверное, самый лучший срез социологический дают мероприятия подобного рода. <...> 2,5 млн человек обратились на прямую линию. Конечно, невозможно в течение нашей совместной работы все это обработать <...>. Но, имея в виду, что эти 2,5 млн обращений связаны с насущными проблемами людей <...> это самый мощный социологический срез и состояния общества, и тех вопросов, которые беспокоят людей», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что обработка поступивших на прямую линию вопросов осуществляется, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Российский лидер рассказал, что его «верные помощники из «Народного фронта» будут анализировать обращения целый год.

По словам Путина, правоохранительные органы и различные специальные службы также направляют ему различную информацию о ситуации в РФ. Кроме того, президент отметил важность его встреч с гражданами и участниками боевых действий на Украине.

«Начинаешь чувствовать настроение людей, их запросы и потребности», — подчеркнул российский лидер.

19 декабря Путин проводит прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. Ведущими мероприятия стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле заявили, что по итогам прямой линии с Путиным будет сформирован перечень поручений.