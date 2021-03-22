Песков не исключил вероятность отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что исключать угрозу отключения РФ от системы межбанковских платежей SWIFT нельзя, потому что действия российских оппонентов — непредсказуемы.

По его словам, на сегодняшний день нельзя исключать потенциальные угрозы со стороны США, так как «устремления наших оппонентов продолжаются по нарастающей».

Кроме того, Песков добавил, что данная ситуация вынуждает все время быть начеку.

В прошлом году США пригрозили ввести против РФ новые санкции, в частности отключить от системы платежей SWIFT. Поводом стала якобы хакерская атака.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о последствиях возможного отключения России от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.