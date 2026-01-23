Размер шрифта
Общество

Российский город покрылся черным снегом

Amur Mash: город в Приморье покрылся черным снегом
Пресс-служба Смольного

Район Астафьева в городе Находка в Приморье покрылся черным снегом. Кадры опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Угольной пылью засыпало: сугробы, тротуары, дворы, машины и детские карусели внезапно стали темными», — говорится в публикации.

Отмечается, что жители улицы Промышленной вынужденно несколько раз в день протирают подоконники и мебель.

По данным Amur Mash, причиной «черного снега» является угольный склад «Терминала Астафьева». Однако, как рассказывают местные жители, в прошлые годы такой проблемы не возникало.

Тем временем в Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности из-за скопления загрязняющих веществ в воздухе и мороза. Пресс-служба администрации губернатора города уточнила, что в период с 21:00 22 января до 21:00 25 января ожидаются «неблагоприятные метеорологические условия, способствующие незначительному скоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Ранее житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали.
 
