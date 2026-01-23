В ОП рассказали о штрафах за иностранные названия новых жилищных комплексов

ОП: штрафы за иностранные названия новых ЖК могут составить до 500 тысяч рублей

С марта 2026 года в России новые жилые комплексы должны рекламировать только под кириллическими брендами. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, исключения составляют наименования жилых комплексов, которые были введены в эксплуатацию до 1 марта 2026 года.

В случае если в названии будет использовано иностранное название, нарушителю грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях России.

С 2026 года в России застройщиков начнут штрафовать за перенос сроков сдачи жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, с переносом сроков сдачи жилья уже столкнулись более 132 тыс. заемщиков.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский рассказал, что

штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья следует воспринимать как сигнал о завершении периода «тепличных условий» для девелоперов.

Ранее правительство России не продлило мораторий на штрафы для застройщиков.