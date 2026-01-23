«Тряслись стены и пошел дым»: в Пензе при атаке дронов загорелась нефтебаза

Взрывы прогремели над Пензой, в одном из районов произошел пожар и виден дым

Ночью в Пензе прогремели взрывы. Местные жители сообщили о пожаре и черном дыме в одном из районов города. Власти подтвердили атаку беспилотников и возгорание на нефтебазе. На фоне этого в регионе ограничивали работу интернета и авиации. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночью жители Пензы сообщили о взрывах, которые разбудили город около четырех часов утра. Очевидцы сообщали как минимум о трех мощных хлопках — настолько сильных, что в домах «тряслись стены». Почти сразу после этого в социальных сетях появились сообщения о черном дыме и пожаре в одном из районов Пензы.

«Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 4:00 ночи. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

К этому моменту в Пензенской области уже действовали дополнительные меры безопасности. В регионе был введен режим «Беспилотная опасность», сопровождавшийся временными ограничениями в работе мобильного интернета. Жителям рекомендовали пользоваться официальными каналами информации и напомнили номер экстренных служб. Позднее власти объявили план «Ковер», который предусматривает ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Пожар на нефтебазе

На фоне введенных ограничений власти позже подтвердили причину взрывов. В 5:35 губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что примерно в 4:00 утра в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте инцидента были задействованы пожарные подразделения. К тушению привлекли 46 сотрудников и 14 единиц техники. Работы по ликвидации возгорания продолжались, оперативные службы находились в режиме повышенной готовности. Власти пообещали информировать жителей о дальнейшем развитии ситуации по мере поступления подтвержденных данных.

Глава региона отдельно напомнил об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, связанных с применением беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Жителей призвали воздержаться от публикаций подобного контента и ориентироваться только на официальную информацию.

«Напоминаю об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — написал он.

Атаки дронов на Пензу

В последние недели Пенза неоднократно сталкивалась с налетом беспилотников. 6 января в регионе фиксировали массовый налет БПЛА, жители сообщали о взрывах и пожарах на промышленных объектах.

В свою очередь, местные Telegram-каналы публиковали видео с места событий в промзоне города, где загорелось автотранспортное предприятие и, как сообщали очевидцы, был поражен подшипниковый завод. Тогда также вводили режимы безопасности и ограничивали работу транспорта и интернета, а региональные власти фиксировали работу ПВО над городом.

До этого Пенза также упоминалась в сводках о беспилотных атаках летом. В конце июля сообщалось об ударах по промышленной инфраструктуре города, которые сопровождались взрывами и возгораниями в промзоне.