Наука

Названа специя, которая славится доказанным антитромботическим эффектом

Врач Хачирова: включение имбиря в рацион препятствует процессу слипания тромбов
Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Имбирь обладает доказанным антитромботическим эффектом из-за наличия гингерола в составе. Это вещество мешает тромбоцитам слипаться в тромб, рассказала «Газете.Ru» врач, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

«Антитромботическое действие имбиря — сложный процесс, в который включены несколько механизмов. Одним из них является подавление агрегации тромбоцитов. Тромбоциты слипаются, а гингерол препятствует этому слипанию и уменьшается тромботическая пленка. Но стоит учитывать, что антитромботическое действие имбиря реализуется только в случае его регулярного включения в рацион. Если это какие-то разовые приемы, естественно, на такое действие не стоит ориентироваться», – объяснила врач.

Кроме того, она объяснила, что имбирь нужно включать в рацион пациентам с умеренным риском развития тромбоза. Это люди с сидячим образом жизни, пациенты с варикозными заболеваниями.

«Ни в коем случае без консультации со своим лечащим врачом имбирь нельзя употреблять следующим категориям: это пациенты, которые уже принимают какие-то антикоагулянтные препараты, беременные, особенно в третий триместр, потому что усиливается риск родового кровотечения, люди с проблемами ЖКТ. Пациенты с хроническими заболеваниями, такими как язвенная болезнь в стадии обострения, тоже должны отказаться от включения имбиря в рацион, так как увеличивается риск развития кровотечения», – заметила врач.

Существуют безопасные дозы употребления имбиря для здоровых людей: это 2–3 ломтика 2–3 раза в неделю в чай. Если говорить о порошковом имбире, то нормой врач назвала одну чайную ложку.

