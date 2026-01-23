Размер шрифта
Общество

На Камчатку доставят снегоуборщики с помощью военного самолета

Минобороны выделит Ан-124 для доставки снегоуборочных машин на Камчатку
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Министерство обороны России пообещало выделить самолет Ан-124 «Руслан» для доставки снегоуборочной техники на Камчатку. Об этом сообщило правительство РФ в Telegram-канале.

В кабмине отметили, что после аномальных снегопадов на Камчатке оказался затруднен проезд к некоторым объектам социальной инфраструктуры. В связи с этим вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев попросил Приморье, Сахалин и Москву выделить снегоуборочную технику для ликвидации последствий непогоды. Для ее перевозки МЧС России предоставило самолет Ил-76.

«При этом часть тяжелой техники из-за своих габаритов не может быть переброшена на Ил-76. В этой связи Юрий Трутнев обратился в Министерство обороны с просьбой выделить самолет Ан-124 «Руслан». Министр обороны Андрей Белоусов заверил Юрия Трутнева, что необходимый борт будет предоставлен», — говорится в сообщении.

По данным Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее жителей Камчатки предупредили о риске новых мощных снегопадов.

