Россияне сдают в аренду подвалы и животных

Россияне начали сдавать в аренду подвалы и животных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру»(есть у «Газеты.Ru»).

Кладовки и подвалы готовы предложить в аренду 4% участников исследования. В этом году в рейтинг впервые вошли необычные варианты — аренда фермы (3%) и домашних животных (2%). Аналитики связали это с ростом спроса на загородный отдых и желанием людей «попробовать» общение с животными перед тем, как заводить питомца.

Сдача квартиры остается самым популярным вариантом пассивного дохода у россиян: этот способ заработка выбрали 24% участников опроса. 19% готовы сдавать комнату в долгосрочную аренду, а 17% — дачу или часть дома. Еще 13% рассматривают сдачу парковочного места или гаража, 9% — строительных инструментов, 6% — размещение рекламы на личном транспорте или объектах недвижимости.

Среднемесячный доход, который россияне рассчитывают получать от аренды, за год почти удвоился: если в 2024 году опрошенные в среднем называли сумму до 50 тыс. рублей в месяц за сдачу квартиры или дома, то теперь — 92 тыс. рублей. Также исследование показало разницу по месту жительства: сдачу комнат и парковочных мест чаще выбирают жители городов-миллионников и курортных городов, а аренду дач и помещений для хранения чаще упоминают респонденты из мегаполисов. Аренда животных, по данным «Выберу.ру», более характерна для жителей Москвы и Подмосковья.

По возрасту чаще всего квартиры сдают респонденты 35–45 лет, парковочные места — 30–40 лет, а комнаты, дачи и дома — участники опроса старше 50 лет.

Исследование провели среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

