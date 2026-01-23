Размер шрифта
Общество

Россиянам рассказали о последствиях самовольного ухода в отпуск

Юрист Санина: самовольный уход в отпуск может приравняться к прогулу
Россиянам могут засчитать прогул, если они решат самовольно уйти в отпуск. Об этом RT сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт отметила, что работодатель не имеет права отказать сотруднику в отпуске по графику. При этом, если работник хочет отдохнуть в другие дни, то решение останется за руководителем.

«Отказ в данном случае абсолютно законен. Самовольный уход в отпуск без согласования приравнивается к прогулу и может стать законным поводом для дисциплинарного взыскания или увольнения», — сказала юрист.

Санина добавила, что перенос отпуска или досрочный выход на работу возможны только с письменного одобрения сотрудника.

Накануне кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что отпуск в феврале будет финансово выгоднее для россиян, чем в январе. По его словам, при зарплате в 95 тысяч рублей отпускные за отдых с 12 по 25 января составили бы 43,4 тыс. рублей, а заработная плата за оставшиеся 5 рабочих дней — около 31,67 тыс. рублей, всего 75,07 тыс. рублей. При этом при отпуске в феврале совокупно выплаты достигнут 88,4 тыс. рублей, уточнил экономист.

Ранее врач назвал наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска.

