В Германии оценили потери от антироссийских санкций

Экономика Германии понесла заметные потери из-за санкций против России, введенных Евросоюзом. Это следует из опроса Мюнхенского института экономических исследований (Ifo).

Специалисты опросили 862 немецкие компании. Респонденты рассказали, что из-за ограничений увеличились бюрократические издержки и возникли затруднения в ведении бизнеса с Россией. Половина участвовавших в исследовании поддержала отмену санкций.

Больше всего пострадали автопром, машиностроение и химическая промышленность. Также немецкие предприниматели отметили колебания валют, импортозамещение, репутационные потери и усиление конкуренции с компаниями из других стран.

Ранее стало известно, что Европарламент готовит новые санкции против «Северного потока — 2».