Трубоукладчик «Академик Черский» направляется в Германию

Способный достроить газопровод «Северный поток — 2» трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на немецкий порт Висмар, об этом свидетельствуют данные сервиса Marine Traffic.

В течение последнего месяца судно стояло на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда.

В начале января «Академик Черский» ненадолго подходил к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулся в Россию.

На данный момент трубоукладчик отправляется в Висмар, где до этого находилось другое судно, строящее газопровод — «Фортуна».

Ранее США ввели санкции против «Фортуны» и владельца судна — компании «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.