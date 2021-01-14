Треть россиян потратила на семейные расходы меньше 5 тыс. рублей на праздниках

Исследователи выяснили, сколько денег потратили россияне в рамках семейного бюджета на новогодних праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса AliExpress и агентства ResearchMe.

«На каникулах 31% россиян потратили на семейный бюджет от 6 до 10 тыс. рублей. Еще треть заявила, что расходы на каникулах не превысили 5 тыс. рублей. 23% респондентов признались, что выделили на праздники до 20 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 80% россиян потратили больше всего денег на еду и напитки, 20% — на развлечения, а 18% — на шоппинг.

Кроме того, аналитики выяснили, чем занимались сограждане на каникулах. Больше всего времени россияне посвятили просмотру телепередач (58%) и интернет-серфингу (54%). Еще 45% решили на каникулах отоспаться, а половина опрошенных рассказали, что хотя бы один день посветили работе или или учебе.

Треть респондентов заявили, что пандемия не повлияла на их планы на праздники, а еще 32% выразили сожаления, что не смогли из-за ограничений посетить массовые мероприятия или провести праздники у друзей и родственников

В исследовании приняли участие 1089 респондентов со всей России.

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