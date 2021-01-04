Стоимость биткоина превысила отметку в $34 тысячи
Анна Светлова
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Курс биткоина поставил рекорд на торгах в воскресенье, 3 января, ненадолго поднявшись выше отметки в $34 тыс., передает «Интерфакс».
Отмечается, что к закрытию рынка курс составил $33 581.
В понедельник, 4 января, биткоин достиг отметки в $33 146, что на 1,3% ниже его стоимости по итогам торгов в воскресенье.
Ранее эксперты заявили, что стоимость биткоина может подняться в 2021 году до отметки в диапазоне $38 — $100 тыс.
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