Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции против газопровода «Северный поток — 2» неприкрытой рейдерской атакой, передает РИА «Новости».

«Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака... А как это еще назвать?» — сказал Песков.

При этом методичная работа над проектом продолжается, и «все равно удается продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта», отметил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон планирует принять новый пакет санкций против «Северного потока — 2» в ближайшем будущем.

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