Новак назвал оптимальную для России цену на нефть
Карина Казанцева
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Россия считает оптимальной ценой на нефть диапазон от $45 до $55 за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет ТАСС.
«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал Новак.
По его словам, такая стоимость позволяет не перегреть рынок и в то же время поддержать производителей.
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