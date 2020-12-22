Иран выплатит компенсации Украине по сбитому Boeing согласно международным нормам

Иран выплатит компенсации по сбитому по ошибке под Тегераном украинскому самолету в соответствии с международными нормами. Об этом заявил 22 декабря официальный представитель иранского правительства Али Рабии, передает ТАСС.

«Компенсации должны быть выплачены в соответствии с международными нормами без дискриминации по признаку гражданства», — сказал политик.

Рабии также подчеркнул, что компенсации не отменяют судебное разбирательство и уголовную ответственность по делу о сбитом самолете.

9 декабря замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Иран отозвал свое предложение о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе сбитого иранской стороной самолета. Он отметил, что переговоры с Тегераном о размере выплат пока не начинались.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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