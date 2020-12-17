Путин рассказал, когда будут открыты границы

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что границы страны будут открыты и авиасообщение с другими странами будет возобновлено сразу же, как только ситуация с коронавирусом улучшится, когда разрешат врачи.

«Хотелось бы, чтобы наши граждане пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой государством внутреннего туризма», — отметил глава государства.

По его словам, наиболее пострадавшая отрасль в стране — авиационные перевозки.

«У нас за границу летает 32 млн человек, оставляют за границей $35 млрд. Если такие потоки будут направлены на развитие внутреннего туризма, это будет прекрасно. Как только, так сразу [будут открыты границы]», — отметил российский лидер.

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