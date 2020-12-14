Путин счел привязку выплат медикам к часам в «красной зоне» более справедливой

Привязка выплат медицинским работникам к часам, проведенным в «красной зоне» по COVID-19, является более справедливой, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, к такому выводу российские власти пришли после дискуссии с профессиональным сообществом.

«В ходе дискуссий с представителями профессионального сообщества <...> пришли к выводу, <...> что все-таки более справедливым является зачет времени работы в «красной зоне» [по COVID-19]», – отметил глава государства.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о переходе на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам, по которой врачи будут получать доплаты в зависимости от отработанного времени.

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