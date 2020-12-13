Джонсон рассказал о переговорах с ЕС по торговому соглашению в рамках Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон поделился ожиданиями от переговоров с Евросоюзом по поводу заключения торгового соглашения в рамках выхода страны из ЕС. Об этом сообщает Sky News.

Он не исключил, что соглашение в конечном итоге может быть заключено. Однако, по его словам, позиции сторон «очень сильно расходятся по ключевым вопросам».

«Мы всегда готовы вести переговоры и добиваться прогресса там, где это возможно. Как я говорил, сделка возможна, если наши партнеры хотят ее заключить», — добавил Джонсон.

Премьер подчеркнул, что для достижения согласия придется преодолеть все противоречия.

Кроме того, он отметил, что Лондон намерен «вернуть контроль» над британскими водами.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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