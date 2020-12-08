Путин подписал закон об удаленной работе

Президент России Владимир Путин подписал закон о дистанционной работе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон регулирует права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционной работе.

Инициативой вводятся три понятия: дистанционная (удаленная) работа, дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Согласно документу, работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия.

Однако он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить соответствующие затраты.

Кроме того, в документе прописано, что перевод сотрудника на дистанционный режим не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Ранее в Минтруда заявили, что размер заработной платы перешедшего на удаленный режим работы сотрудника должен сохраняться, если объем выполняемых обязанностей остается прежним.