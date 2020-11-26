Международные резервы РФ увеличились за неделю на $1 млрд

По состоянию на 20 ноября международные резервы России достигли $584,9 млрд. Об этом сообщает Центробанк РФ.

Как отмечает регулятор, за неделю международные резервы страны выросли на $1 млрд.

В ЦБ рассказали, что это случилось преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки.

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