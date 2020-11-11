Студенты более 60 вузов РФ смогут в 2021 году защитить диплом в виде стартапа

Студенты более 60 российских университетов в 2021 году смогут защитить выпускную квалификационную работу в виде стартапа в рамках программы «Стартап как диплом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

По его мнению, сегодня принципиально важно развивать молодежное предпринимательство.

«Мне кажется, это вполне соответствует тем пожеланиям, которые часто высказывает экспертное сообщество, работодатели и звучат в целом в обществе о том, что образование должно быть больше приближено к жизни», — отметил министр.

Впервые программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. Сейчас ее реализуют порядка 40 российских вузов.

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