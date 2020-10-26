Путин поручил рассмотреть снижение ставки по кредитам для бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил кабмину изучить возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.

В документе отмечается, что это можно сделать, предоставив из федерального бюджета российским банкам субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам. При этом займы субъектам малого и среднего предпринимательства должны быть выданы в период с 2019 по 2024 годы по льготной ставке, указано в поручении.

Доклад по этому вопросу российский лидер поручил представить до 31 марта 2021 года.

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