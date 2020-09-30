Проект федерального бюджета России на ближайшие годы внесен в Госдуму

Проект федерального бюджета России на 2021-2023 годы внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Как уточняется, главными задачами подготовленного плана являются исполнение социальных обязательств перед гражданами и реализация заданных российским лидеров Владимиром Путиным национальных целей развития.

В документе говорится, что доходы федерального бюджета страны в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, а расходы — 21,52 трлн рублей. В 2022 году — 20,6 трлн рублей и 21,88 трлн рублей соответственно.

Также известно, что в 2023 году государство планирует потратить 23,67 трлн рублей, при этом доходы составят 22,3 трлн рублей. Главным источником дефицита финансирования станут государственные заимствования.

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