За выходные власти Москвы закрыли еще 13 магазинов за несоблюдение масочного режима, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Об этом пишет «Интерфакс».

«Тринадцать магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима. Мы еще раз просим всех соблюдать масочно-перчаточный режим и не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве», — сказал Немерюк.

Он пояснил, что магазины закрыли из-за того, что посетители и сотрудники не носили маски и перчатки. Всего в столице власти приостановили работу 62 магазинов, включая «Перекресток», «Магнолию» «Пятерочку» и Eurospar.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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