В первом полугодии россияне отложили 2 трлн рублей как заначку

В первом полугодии россияне сэкономили 2,15 триллиона рублей, но не отнесли их в банки, а отложили на черный день, пишет «Ведомости» со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики заявили, что россияне сэкономили по двум причинам: из-за закрытых кафе и развлекательных заведений, а также откладывания денег на черный день в условиях пандемии. Таким образом, учитывая инфляцию, расходы снизились на 10,1%.

«Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих денег люди предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах», — приводятся слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.

Эксперты подсчитали, что в первом полугодии прошлого года россиянин в среднем в месяц тратил на товары и услуги около 26 900 рублей, в этом году показатель уменьшился на 1930 рублей.

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