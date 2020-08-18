Дегтярев предложил ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил правительству ввести налоговый вычет для туристов, путешествующих по Дальнему Востоку по пакетным турам на срок от трех дней.

Максимальную сумму возврата он предложил ограничить 26 000 рублей на человека. Эту сумму он назвал соизмеримой «с расходами на перелет по действующей плоской шкале авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по перелету на Дальний Восток».

Введение этого вычета «даст дополнительный импульс для развития внутреннего туризма в этот непростой период», считет Дегтярев. По его словам, необходимо «направить туристический поток с запада на восток».

«Из-за коронавируса у нас за полгода только 9% туристического потока в сравнении с прошлым годом. Как вы уже сказали, мы обладаем очень привлекательным туристским потенциалом, но нужно прибраться, полностью поддерживаю, Михаил Владимирович Мишустин. Наши Шантарские острова в Охотском море попали в Топ-30 ключевых дестинаций России. Конкурс проводился АСИ и в целом, отрасль, конечно, демонстрирует рост», - цитирует Дегтярева «Интерфакс».