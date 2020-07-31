«Победа» возобновит полеты в Турцию со 2 сентября

Лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов в турецкий город Даламан. Об этом сообщает ТАСС.

Полеты из Москвы начнутся со 2 сентября.

До начала пандемии и приостановки авиасообщения «Победа» не выполняла рейсы в Даламан.

Частота полетов составит три раза в неделю.

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