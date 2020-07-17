Правительство выделило деньги на повышение эффективности тушения лесных пожаров

Правительство России одобрило предложение выделить Рослесхозу дополнительные средства для улучшения эффективности тушения лесных пожаров на территории страны.

Отмечается, что этот проект предполагает повышение эффективности тушения возгораний в лесных массивах, улучшение мониторинга пожарной опасности в лесах для недопущения чрезвычайной лесопожарной обстановки.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — постановил кабмин.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит свыше 2,6 млрд рублей на субвенции регионам для тушения лесных пожаров. По состоянию на полночь 16 июля на территории России действовало 203 лесных пожара общей площадью 43 750 гектаров.

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