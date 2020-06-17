Пенсионный фонд впервые пополнили за счет изъятого у чиновников имущества

Пенсионный фонд впервые был пополнен изъятым у чиновников имуществом. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления в Совфеде отметил, что на счет Пенсионного фонда была переведена сумма в размере 21,4 млрд руб.

Он уточнил, что данная сумма была получена за счет обращения ГП в суды по поводу изъятия имущества, которое не было подтверждено официальными доходами.

Решение о переводе конфискованных денежных средств на счет Пенсионного фонда было принято с 1 января. До этого деньги переводились в пользу государства.

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