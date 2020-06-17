В Самарской области возобновят работу магазины и ТЦ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уведомил, что все магазины и торговые центры в регионе с 22 июня смогут возобновить свою работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ТЦ и магазинам разрешается вновь открыться для посетителей при условии нахождения не более одного человека на четырех кв. м. торговой площади.

Азаров также отметил, что должен быть обеспечен «строжайший контроль за соблюдением масочного режима и всех требований санитарных служб».

В Самарской области зарегистрировано 3,9 тыс. случаев коронавируса, 1,9 тыс. человек выздоровели, 50 скончались.

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