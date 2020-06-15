Нефть дешевеет из-за всплеска коронавируса в США

Мировые цены на нефть снижаются на 2-3% из-за всплеска коронавируса в США, передает РИА «Новости».

Согласно данным торгов, фьючерсы марки Brent с поставкой в августе подешевели до $37,85 за баррель, а цена на июльские фьючерсы WTI упала до $35,05 за баррель.

Аналитик AxiCorp's Стивен Иннес считает, что снижение цен связано с распространением коронавируса в США и опасениями из-за медленного роста спроса на энергоносители.

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