Лукашенко: по делу Белгазпромбанка задержаны 15 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по уголовному делу, связанному с обыском в Белгазпромбанке, задержаны около 15 человек, передает РИА «Новости»Agence France-Presse.

Ранее в головном здании Белгазпромбанка, который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико в деле «процессуального статуса не имеет». Позже белорусские СМИ со ссылкой на комитет госконтроля уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

По словам Лукашенко, задержанные «уже все рассказали».