Летние веранды ресторанов и кафе откроются в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев уведомил, что с пятницы, 12 июня, в регионе заработают летние веранды в ресторанах и кафе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил, что гражданам уже разрешено отдыхать на улице.
«Соответственно, этот сервис будет открыт», — сказал Воробьев.
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