Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) ходили по Красноармейску в Донецкой народной республике (ДНР) в касках со свастикой и пугали местных жителей. Об этом рассказал РИА Новости разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба».

«Двое с немецкими касками со свастикой бродили на юге города. В руках у них были автоматы. В таком виде они приставали к местным жителям», — рассказал боец.

«Шуба» отметил: как только ВС России вошли в населенный пункт, стало известно, где находятся украинские военнослужащие. По месту их дислокации был нанесен удар. Позже в разрушенном здании разведчики нашли немецкую каску.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска.

В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка данного населенного пункта от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее украинский генерал «болтнул лишнего» о ситуации в Красноармейске и Гуляйполе.