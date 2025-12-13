На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили, что Зеленский мешает урегулированию, говоря о референдуме

L'AntiDiplomatico: словами о референдуме по территориям Зеленский срывает диалог
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Заявления Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам препятствуют возможности мирного урегулирования конфликта. С таким заявлением выступило итальянское издание L.

»Зеленский — с истекшим сроком полномочий и все более изолированный — сейчас пробует разыграть «карту референдума» — шаг, который не имеет под собой ничего демократического, а скорее направлен на блокирование любого диалога», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что украинские власти продолжают отвергать любые решения, предполагающие территориальные уступки, включая мирный план, предложенный США.

Автор статьи полагает, что совместный план Киева и его европейских союзников демонстрирует стремление Запада не к миру, а к перемирию, чтобы продолжить конфронтацию. Даже некоторые европейские лидеры признают необходимость уступок со стороны Украины. В то же время, неонацистские группировки, составляющие ядро власти в Киеве, не заинтересованы в мирном разрешении конфликта, так как потеря территорий для них равносильна утрате «идеологической основы».

Британский журнал The Spectator заверил читателей, что конфликт на Украине вскоре завершится, так как Владимир Зеленский признал необходимость проведения выборов. Украинский президент также впервые отметил возможность вывода ВСУ из Донбасса после общенационального референдума. Почему Зеленский стал менее категоричен в этих вопросах и к чему приведет такая риторика — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму предложили Украине провести референдумы по самоопределению.

