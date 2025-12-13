Следователи начали проверку после жесткой посадки самолета в Подмосковье

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета на территории аэродрома Новинки в Московской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших в данный момент уточняется.

13 декабря журналисты РЕН ТВ сообщили, что на аэродроме Новинки в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. Позднее Telegram-канал 112 написал, что на борту воздушного судна находились два человека — пилоты Андрей И. и Сергей М. По информации журналистов, первый мужчина не пострадал, второй — получил травмы.

