ФРГ рассматривает введение штрафов на газ из США при давлении на «Северный поток 2»

Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжат давить на «Северный поток 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы комитета бундестага по энергетике (фракция «Левых») Клаус Эрнст.

«Если это наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США.», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что в сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Он должен «уточнить и расширить» действующие ограничительные меры против газопровода.

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