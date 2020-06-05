Первый российский «зеленый» танкер «Владимир Мономах» готов к ходовым испытаниям

Первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах», который 12 мая сошел со стапеля созданного по поручению президента Владимира Путина консорциумом во главе с «Роснефтью» судостроительного комплекса «Звезда», готов к началу ходовых испытаний.

Испытания будут включать в себя проверку надёжности и жизнедеятельности энергетических установок, навигационного оборудования и систем судового оборудования, а также управляемость, остойчивость и других функций.

Для выполнения ходовых и швартовых испытаний на танкер «Владимир Мономах» было поставлено более 300 тонн высокоэкологичного топлива DMF вид III.

Содержание серы в нем не превышает 0,5 %, что полностью соответствует требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). Топливо произведено на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти». Бункеровку судна такого класса впервые выполнила компания «Роснефть Бункер». Процесс заправки танкера прошел с соблюдением всех правил морской и экологической безопасности.

«Владимир Мономах» - танкер нового поколения, который предназначен для транспортировки нефти в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым мировым экологическим стандартам.

Именно за высокий уровень экологичности танкер типа «Афрамакс» называют «зеленым».

Длина судна – 250 метров, ширина 44 метра, дедвейт 114 тысяч тонн, скорость 14,6 узлов, ледовый класс ICE-1А.

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведётся строительство 4 из них.