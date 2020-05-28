Во Франции открывают парки и рестораны

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп сообщил, что в «зеленых» (наиболее эпидемиологически благополучных зонах) страны со 2 июня будет разрешено открыть рестораны и кафе, а также будет введено еще ряд послаблений. Трансляция его выступления велась на французских телеканалах.

При этом, как заявил премьер, в «оранжевых зонах», возобновить работу смогут только открытые террасы мест общепита.

Филипп также отметил, что в этих зонах, куда входит и Париж, откроются парки и сады.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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