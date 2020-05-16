Финансист оценила возможность оформления ипотеки при пандемии

Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Ирина Жигина рассказала, оформлять ли ипотеку в условиях финансовой нестабильности либо арендовать жилую площадь, чтобы не попасть в долговую яму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жигина отметила, что сейчас наступил период экономической нестабильности и сколько он продлится, неизвестно. В связи с этим она не советует пока оформлять ипотеку, если не накоплено 70% от стоимости жилья и нет доказательств, что доход не пострадает в течение ближайших лет.

Если сравнивать аренду и ипотеку, эксперты в большинстве случаев прибегают к расчетам на конкретных примерах, утверждает финансист. При этом, наилучшим вариантом при неуверенности в доходах и при нехватке денежных средств эксперт назвала аренду квартиры, обратив внимание на то, что взяв квартиру в аренду, можно обеспечить себе возможность не влезать в долги перед кредитными организациями и сохранить право откладывать ежемесячно часть денег на покупку своего жилья.

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