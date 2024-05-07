Россиянин выпал из окна четвертого этажа, когда спускался по связанным простыням

Житель Выборгского района Петербурга решил сходить в магазин за спиртным, спустившись из окна по простыням, но сорвался с высоты. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в жилом доме по улице Сантьяго-де-Куба, мужчину заперла в квартире жена. Россиянин решил сходить в магазин за алкоголем, связал две простыни и попытался спуститься по ним из окна.

Нетрезвый петербуржец упал с высоты четвертого этажа, мужчина выжил, он госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Твери жительница многоэтажки упала с высоты третьего этажа, когда пыталась спуститься из окна по простыням. Соседи вызвали скорую помощь, пострадавшая госпитализирована с различными травмами. Предположительно, 45-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела асоциальный образ жизни.

Ранее во Владивостоке жителей многоэтажки напугал мужчина, спускавшийся по стене с 15-го этажа.