Во Владимире школьник засунул палец в гаечный ключ и застрял

Во Владимире спасателям пришлось распиливать гаечный ключ, чтобы освободить застрявшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городского поисково-спасательного отряда.

В экстренные службы обратилась мать 10-летнего мальчика, женщина рассказала, что сын играл дома, засунул указательный палец в отверстие гаечного ключа и застрял. Фланга сильно опухла, освободиться из ловушки школьник не смог.

Мать привезла его к спасателям, которые при помощи гравировальной машины распилили ключ и освободили палец мальчика. Спасательная операция заняла 20 минут.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае спасатели помогли мальчику, который пытался залезть в автомат с игрушками. Школьник хотел достать игрушку из автомата, он просунул голову в отверстие для получения призов и крепко застрял. Специалисты городской службы спасения, прибывшие на вызов, с помощью слесарного инструмента разжали металлическую конструкцию и помогли мальчику освободиться.

Ранее в Ленобласти ребенок застрял в глине на дне колодца, когда помогал отцу.