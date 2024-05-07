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Назван единственный россиянин, который может перейти в «Арсенал»

Писарев заявил, что Тюкавин — единственный кандидат на переход в «Арсенал»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высоко оценил голевой эпизод нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче против «Сочи». Его слова передает «Матч ТВ».

«Тюкавин — единственный кандидат на переход в «Арсенал», он не зазвездится, зная его характер. Он великолепно скоординировался во время гола, как быстро он принял решение. Это было не на авось», — сказал Писарев.

5 мая «Динамо» вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2. Константин Тюкавин открыл счет в матче во втором тайме, отправив мяч в ворота соперника пяткой. Затем команды обменялись голевыми атаками. В составе бело-голубых отличились также Бителло и Нгамале.

Всего на счету Тюкавина в этом сезоне 14 забитых мячей в чемпионате России. Он — лучший бомбардир команды.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее губернатор Воронежской области выразил недовольство поведением «Зенита».

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