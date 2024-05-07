Компания Евгения Пригожина «Конкорд» распродает имущество

Группа компаний Евгения Пригожина «Конкорд» распродает свои фабрики-кухни. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сообщается, что одна из компаний группы — ООО «Комбинат питания» — уже продала RBE Group Андрея Шокина предприятие в Янино под Санкт-Петербургом, где выпускается 100 тыс. рационов готовой еды в сутки. Шокину также перешла значительная часть госконтрактов «Конкорда». Строительство предприятия обошлось ГК «Конкорд» в 1,7 млрд руб.

До этого «Фонтанка» сообщала, что у двух компаний группы «Конкорд» Пригожина сменился гендиректор.

Вместо Павла Пригожина (сына Евгения Пригожина) компании возглавил петербуржец Владислав Писаренок.

По данным сообщества предпринимателей СПАРК, Писаренок возглавил компании 18 декабря. С конца ноября они находились в доверительном управлении сына их бывшего руководителя Евгения Пригожина Павла.

Сам Писаренок отказался комментировать ситуацию журналистам.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».