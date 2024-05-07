Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине отказались от демобилизации

FT: на Украине отказались от демобилизации из-за боязни ВСУ потерять бойцов

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

На Украине исключили из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации пункт о разрешении солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, такое решение приняли, так как украинские командующие испугались, что потеряют многих опытных военных.

В конце апреля в Киеве прошел пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных. На акцию вышли родные военнослужащих и их друзья.

22 апреля депутат Верховной рады Сергей Демченко заявил, что законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, будет принят не раньше 2025 года. По его словам, сроки поступления законопроекта о демобилизации в Раду в настоящий момент не определены. Однако правительство Украины должно отчитаться перед парламентом о выполнении поручения по созданию законопроекта, а это должно быть сделано в течение 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами