На Украине отказались от демобилизации

На Украине исключили из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации пункт о разрешении солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным газеты, такое решение приняли, так как украинские командующие испугались, что потеряют многих опытных военных.

В конце апреля в Киеве прошел пикет с требованием принять закон, устанавливающий справедливые сроки демобилизации для украинских военных. На акцию вышли родные военнослужащих и их друзья.

22 апреля депутат Верховной рады Сергей Демченко заявил, что законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, будет принят не раньше 2025 года. По его словам, сроки поступления законопроекта о демобилизации в Раду в настоящий момент не определены. Однако правительство Украины должно отчитаться перед парламентом о выполнении поручения по созданию законопроекта, а это должно быть сделано в течение 2025 года.

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